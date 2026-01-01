В Пермском крае зафиксировано более 15,8 тысячи обращений по поводу укусов клещей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала эпидемиологического сезона в медицинские организации Пермского края поступило 15 820 обращений граждан по поводу присасывания клещей. Из этого числа 2 364 случая касаются детей.

Укусы зарегистрированы на всей административной территории региона. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Пермском районе (2 115 случаев), в городе Перми (1 567 случаев) и в Добрянском районе (1 099 случаев).

По данным за 29-ю неделю, большинство нападений клещей произошло во время посещения леса (65,6%). Еще 25,9% случаев зарегистрировано на территориях индивидуальных садов, 6,3% — на придомовых участках, оставшиеся 2,2% приходятся на иные территории.

Результаты лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, демонстрируют высокий уровень инфицированности. У 52,9% насекомых выявлен иксодовый клещевой боррелиоз, у 2,8% — моноцитарный эрлихиоз человека, у 1,4% — клещевой вирусный энцефалит, у 1,0% — гранулоцитарный анаплазмоз человека.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.