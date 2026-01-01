Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В пятницу, 24 июля, в центральной части Пермского края ожидаются ливни с грозами. Об этом сообщил профессор Андрей Шихов. Причиной таких погодных явлений стал контраст температур между северными и южными районами региона в сочетании с высокой влажностью. При этом на юго-востоке края, где ранее наблюдался паводок, осадков, вероятнее всего, не будет. Об этом сообщает ВЕТТА.

Днем температура воздуха в регионе составит плюс 24—29 градусов, в Перми ожидается плюс 26—28 градусов.

Накануне, в четверг, температура воздуха в 30 градусов и выше была зафиксирована на многих метеостанциях, включая Пермь. Самым теплым пунктом стал Кунгур, где столбик термометра поднялся до отметки 31,1 градуса. Для Перми это уже пятый день с температурой выше 30 градусов. Для сравнения, в прошлом году таких дней было четыре, а в 2024 году — восемь. Грозы, прошедшие в четверг на западе и востоке края, не сопровождались сильными ливнями.

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