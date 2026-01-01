Суд в Прикамье взыскал с выпускницы медицинского вуза 112 тысяч за нарушение условий целевого обучения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лысьвенский городской суд удовлетворил иск Министерства здравоохранения Пермского края к местной жительнице о взыскании денежных средств, выплаченных ей в период целевого обучения в Пермском государственном медицинском университете им. академика Е.А. Вагнера.





В апреле 2019 года между Министерством здравоохранения региона, студенткой и ГБУЗ «Лысьвенская городская больница» был заключен трехсторонний договор. Согласно документу, девушка обязалась освоить специальность Лечебное дело и после получения диплома отработать не менее трех лет участковым врачом-терапевтом в Лысьве либо продолжить обучение в целевой ординатуре по востребованной для учреждения специальности.





В период учебы выпускница получала меры социальной поддержки в виде денежных выплат на общую сумму 112 800 рублей. Однако после завершения обучения она не трудоустроилась в закрепленное медицинское учреждение, нарушив тем самым условия договора.





Суд встал на сторону истца и обязал ответчицу вернуть полученную сумму в бюджет. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

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