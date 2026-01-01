В Пермском крае ликвидированы последствия подтопления из-за паводков В регионе не осталось подтопленных территорий Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае полностью ликвидированы последствия подтопления из-за паводков. В двух населенных пунктах Уинского муниципального округа от воды освобождены три приусадебных участка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По состоянию на текущий момент на территории всего региона подтопленных территорий не зафиксировано, сообщили в МЧС.





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