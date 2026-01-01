Жителям Прикамья напомнили, как действовать при ракетной опасности Поделиться Твитнуть

В Пермском крае жителям региона напомнили алгоритм действий при режиме «Ракетная опасность». Как отмечают в экстренных службах, правила безопасности в данном случае полностью идентичны порядку действий при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Специалисты призывают граждан не поддаваться панике и строго следовать базовым инструкциям по выживанию:

Если сигнал застал вас в здании: необходимо как можно скорее спуститься на нижние этажи, в капитальный подвал или на подземный паркинг. Категорически запрещается пользоваться лифтами!

Если вы находитесь дома: спуститесь в подвал или займите место во внутренней комнате без окон (например, в ванной или коридоре — там действует правило «двух стен»). Плотно закройте окна и задерните шторы, чтобы защититься от осколков. Спасатели также настоятельно рекомендуют заранее собрать и держать наготове «тревожный набор»: запас воды и еды, необходимые лекарства, фонарик, пауэрбанк и документы.

Если вы на улице: немедленно зайдите в ближайшее капитальное строение, магазин или спуститесь в подземный пешеходный переход. Избегайте открытых пространств и держитесь подальше от промышленных объектов и складов.

Представители МЧС напоминают о необходимости сохранять бдительность и внимательно следить за официальными оповещениями ведомства. Доверяйте только проверенным источникам информации и берегите себя!

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