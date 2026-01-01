В аэропорту Перми ввели ограничения из-за ракетной опасности Ограничения действуют на прием и выпуск воздушных судов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пермском аэропорту Большое Савино ввели ограничения из-за режима ракетной опасности. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения действуют на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Пермском крае 24 июля в 08:30 по местному времени объявили режим «Ракетная опасность». Также в Перми радиусом 100 км ввели режим «Ковер». Все экстренные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.