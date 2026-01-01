Режим «Ковер» действует в Перми
Номер вызова экстренных служб — 112
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Режим «Ковер» действует в Перми, радиус 100 км. Об этом сообщает РСЧС.
В ведомстве также напомнили номер вызова экстренных служб — 112.
Ранее в Пермском крае была объявлена ракетная опасность. Режим ввели в 08:30 по местному времени. Все экстренные службы оповещены и находятся в полной готовности, отметили в министерстве территориальной безопасности.
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