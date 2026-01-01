Режим «Ракетная опасность» ввели в Пермском крае Его ввели в 08:30 по местному времени Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Режим «Ракетная опасность» ввели в Пермском крае 24 июля в 08:30 по местному времени. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю и министерство территориальной безопасности.

В ведомствах отметили, что все экстренные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб — 112.





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