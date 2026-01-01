Согласован архитектурно-градостроительный облик школы в Дзержинском районе Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал архитектурно-градостроительный облик новой школы, которая будет построена на ул. Каменского в м/р ДКЖ Дзержинского района. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории при взаимодействии городских властей и застройщика.

Внешний вид здания предлагается оформить в бежево-серых тонах с применением современных износостойких материалов, таких как плиты из фиброцемента и декоративная штукатурка. Главный фасад будет украшен витражным остеклением, а входные группы оборудуют защитными козырьками и тамбурами. Дополнительно на здании планируется установить архитектурно-художественную подсветку. В настоящее время проектная документация уже направлена на рассмотрение государственной экспертизы, а подрядчик приступил к подготовительным работам на строительной площадке.

Четырехэтажное здание Г-образной формы общей площадью более 24,7 тыс. кв. м рассчитано на 1400 учащихся. Внутри школы будут размещены учебные кабинеты, лаборатории-практикумы по химии и биологии, мастерские для уроков труда, а также зоны для самоподготовки. В состав объекта войдут Центр детских инициатив, лекционные помещения для школьных объединений, актовый и спортивные залы, бассейн, библиотека и медицинский блок. Для питания школьников предусмотрена столовая на 700 посадочных мест с собственным пищеблоком. Все помещения будут полностью адаптированы для маломобильных групп населения.

На пришкольной территории запланировано создание площадки для массовых и физкультурных мероприятий. Она будет включать беговые дорожки, площадки для общефизической подготовки, а также игровые поля для волейбола и баскетбола.

Строительство учебного заведения ведется за счет краевого бюджета.

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