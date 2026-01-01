Пермское УФАС возбудило 25 дел о нарушении закона о рекламе за полгода Поделиться Твитнуть

Пермское антимонопольное ведомство подвело итоги работы в сфере контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев нарушители рекламного законодательства заплатили в бюджет свыше 1 млн рублей штрафов.

Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС, всего за отчетный период в службу поступило 102 жалобы на рекламу. По результатам их проверки было возбуждено 25 дел об административных правонарушениях.

В 21 случае антимонопольный орган подтвердил факт нарушения и вынес соответствующее решение. Еще по четырем делам производство было прекращено, так как нарушения не нашли подтверждения. Чтобы остановить противоправную деятельность, ведомство выдало нарушителям 8 предписаний о прекращении нарушений законодательства о рекламе.

Итоговая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 5 тысяч рублей.





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