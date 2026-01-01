В Перми матери погибшего разведчика Льва Цибизова вручили Звезду Героя России Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В четверг, 23 июля, в Перми прошла торжественная церемония вручения высшей государственной награды — медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров вручили награду матери гвардии прапорщика Льва Цибизова Любови Цибизовой.

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что командир группы разведки 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской бригады специального назначения Лев Цибизов с 2022 года принимал участие в боях за ключевые населённые пункты. Гвардии прапорщик погиб при исполнении боевых задач, звание Героя России указом Президента РФ ему было присвоено посмертно.

Передавая Любови Цибизовой медаль «Золотая Звезда», Дмитрий Овчаров отметил, что своим героическим поступком Лев Цибизов спас жизни многих боевых товарищей, и поблагодарил мать бойца за воспитание достойного сына.

Дмитрий Махонин также выразил Любови Цибизовой слова поддержки, подчеркнув, что Лев Цибизов — пример мужества и стойкости для наших бойцов и всех нас. Губернатор сообщил, что готов оказать семье погибшего Героя всю необходимую поддержку.

Добавим также, что после церемонии состоялась встреча Дмитрия Махонина и Дмитрия Овчарова, в ходе которой стороны обсудили меры поддержки участников и ветеранов СВО, членов их семей и вопросы увековечения памяти героев.

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