Речные прогулки в «Хохловке» стали доступны по Пушкинской карте На выбор предложены две программы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства культуры Пермского края

В Пермском крае в рамках нацпроекта «Семья» учреждения культуры расширяют форматы мероприятий, доступных по Пушкинской карты. Так, с помощью карты посетители архитектурно-этнографического музея «Хохловка» могут отправиться в путешествие на теплоходе «Юнга Камы», сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Речные прогулки от музейного причала будут проходить 1-2 и 4-9 августа. Гостям музея предложены две программы. «На холмах и на воде» (0+) предусматривает неограниченное время посещения музея и теплоходную прогулку. Программа для сборной группы «Музейная бухта» (0+) включает в себя экскурсию по «Хохловке» и прогулку на теплоходе по Камскому морю.

Добавим, что список специальных мероприятий, которые можно посетить по Пушкинской карте, растёт. Так, программу гастролей для муниципалитетов запускает «Центр по реализации проектов». 5 сентября в Березниках выступят певцы оперной сцены Наталья Кириллова и Алексей Герасимов (0+). 16 сентября музыкально-хореографический спектакль «Народный сказ о Перми Великой» (6+) будет представлен в посёлке Звёздный, 27 сентября Пермский губернский оркестр (6+) даст концерт в Лысьве.

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