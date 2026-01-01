Авиакомпания выплатит пермяку компенсацию за задержанный рейс Выплата составит более 44 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Мировой судья судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района Перми удовлетворил иск местного жителя к авиакомпании «Ред Вингс», обязав перевозчика выплатить более 44 тыс. руб. за задержанный рейс, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Инцидент произошёл 16 октября прошлого года, когда мужчина и его супруга должны были вылететь из Тель-Авива в Москву. Однако их рейс задержали более чем на 6 часов, из-за чего пара опоздала на следующий самолет до Перми, который выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Чтобы добраться домой, им пришлось обменять билеты на более поздний рейс, заплатив при этом 35 160 руб.

Пермяк попытался решить вопрос с авиакомпанией мирным путём и отправил претензию, но она осталась без ответа.

На суде представитель «Ред Вингс» заявил, что задержка произошла из-за технической неисправности самолёта. Однако суд выяснил, что резервный самолёт прибыл вовремя, а рейс всё равно вылетел с задержкой. Авиакомпания не смогла предоставить доказательства, подтверждающие наличие объективных причин для задержки.

В итоге суд обязал «Ред Вингс» выплатить истцу 35 160 руб. за убытки, 1483 руб. 40 коп. штрафа за задержку и 8 тыс. руб. компенсации морального вреда. При этом суд отклонил требование о взыскании неустойки, так как эти вопросы регулируются Воздушным кодексом РФ.

Решение суда вступило в силу и не было обжаловано ни одной из сторон.

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