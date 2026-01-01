В Перми готовность к зимнему сезону составляет 25% Идёт проверка социальных объектов и обновление тепловых сетей Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

В Перми идёт активная подготовка к зимнему отопительному сезону. Как сообщил мэр Эдуард Соснин, на сегодняшний день 291 социальный объект, включая детские сады, школы и спортивные учреждения, успешно прошел проверку и приёмку. Всего в Перми 826 таких объектов, которые проходят эту процедуру вместе с ресурсоснабжающими организациями. Готовность жилых домов составляет 26,6%.

Компания «Т Плюс» продолжает работы по обновлению тепловых сетей. В настоящее время активно проводятся работы на ул. Леонова, а на ул. Ласьвинской основные работы уже завершены. В этом году планируется обновить более 6 км сетей. Кроме того, на ул. Новогодней в Орджоникидзевском районе была запущена новая газовая котельная мощностью 5 мегаватт. Она обеспечит горячей водой 19 домов, школу и детский сад.

В настоящее время готовность города к зиме составляет 25%.

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