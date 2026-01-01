Глава СКР заинтересовался нарушением жилищных прав сироты из Прикамья Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Пермского края, которая жалуется на нарушение своих жилищных прав, сообщает СУ СКР по Прикамью.

В ноябре прошлого года женщине предоставили квартиру в старом доме на ул. Волховской в Перми, однако вскоре она обнаружила множество проблем: в стенах появились трещины, окна и дверь не закрываются плотно, из-за чего зимой в квартире холодно, а электропроводка неисправна.

В связи с этим в Следственном управлении СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал от руководителя управления Дениса Головкина представить отчёт о ходе расследования и мерах по защите прав сироты. Контроль исполнения этого поручения будет осуществляться центральным аппаратом ведомства.

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