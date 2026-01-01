Стоимость билетов на концерты в Перми за год выросла в два раза Средний чек составляет 7521 рубль Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

По данным анализа продаж билетов на культурно-развлекательные мероприятия от Ticketscloud, в Перми за первое полугодие 2026 года наблюдается значительный рост среднего чека. В категории «Концерты» он составил 7521 руб., что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (3961 руб.).

На втором месте по среднему чеку находятся шоу — 6771 руб., а на третьем — категория «Развитие» с показателем 4724 руб. Также отмечен заметный рост среднего чека в таких категориях, как вечеринки, театры, фестивали и балет.

Концерты продолжают оставаться самой популярной категорией по количеству покупателей: за первые шесть месяцев 2026 года билеты на них приобрели 3794 уникальных пользователя.

Наиболее значительный рост аудитории наблюдается в категории "Шоу", где число уникальных покупателей увеличилось более чем в 11 раз — с 107 до 1183 человек. Также существенно возрос интерес к фестивалям (со 129 до 404 покупателей), театрам (со 149 до 286) и категории «Развитие» (с 36 до 213).

Методология исследования основана на обезличенных данных о продажах билетов через Ticketscloud и охватывает период с 1 января по 14 июля 2025 и 2026 годов. В статистику включены только категории с положительным средним чеком и количеством уникальных покупателей не менее двух.

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