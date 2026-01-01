В МЧС Прикамья объявили штормовое предупреждение на 23 июля На регион надвигается мощный грозовой фронт Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили жителей о надвигающемся шторме, который настигнет регион 23 июля с 14:00.

В этот период ожидается резкое ухудшение метеорологической обстановки. Порывы ветра достигнут ураганных значений в 20-25 м/сек. В связи с этим есть вероятность того, что могут быть повалены деревья и рекламные конструкции. Местами интенсивность ливня составит около 30 мм за час — это месячная норма для региона. Не исключено выпадение града диаметром более 2 см.

В связи с этим в МЧС по региону советуют пешеходам немедленно покинуть открытые пространства, если непогода застала на улице. Находясь внутри, надо отключить электроприборы, закрыть створки окон и отойти от них. Категорически запрещено укрываться под одиноко стоящими деревьями или использовать зонты во время шквалистого ветра.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок без крайней необходимости, а в пути следует сбросить скорость до минимума, увеличить дистанцию вдвое и избегать любых резких маневров. При потере видимости из-за стены воды лучше плавно съехать на обочину, не забыв включить аварийную сигнализацию.

В случае обрыва линий электропередачи нельзя приближаться к проводам ближе чем на 8-10 м. При отключении света требуется полностью обесточить квартиру и исключить использование открытого огня.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02. Единый номер службы спасения — 112.

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