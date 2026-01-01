Пострадавшему на СВО волонтёру из Прикамья выплатили 4 млн рублей После ранения мужчина остался инвалидом и смог добиться положенных выплат только после суда с чиновниками Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Прикамье восстановили права участника гуманитарной миссии, получившего тяжелое ранение при исполнении гражданского долга. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, инцидент произошёл во время доставки груза в Донецкую Народную Республику. В результате мужчина был признан инвалидом.

Ситуация осложнилась бюрократическим отказом: благотворительная организация, от имени которой доброволец оказывал помощь, не смогла вовремя подтвердить его статус документально. Из-за отсутствия надлежащих бумаг мужчине было отказано в назначении единовременной денежной выплаты.

В связи с этим прокуратура инициировала судебное разбирательство. По иску ведомства суд установил юридический факт участия гражданина в волонтёрской деятельности и причинения вреда здоровью при выполнении задач СВО.

Судебное решение уже вступило в законную силу, а право мужчины на соцподдержку подтверждено государством. Заявитель уже получил положенную по закону единовременную выплату в размере 4 млн руб.

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