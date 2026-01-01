В Пермском крае почти на 50% вырос спрос на подержанные машины на платформе «Авито» Средний чек на автомобиль с пробегом составил более 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первого полугодия 2026 года интерес жителей Пермского края к покупке машин через сервис «Авито Селект» увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе платформы бесплатных объявлений.

Аналитики сервиса отмечают, что большинство автолюбителей больше не хотят тратить выходные на поездки по салонам и частным объявлениям. Около 57% покупателей по стране предпочитают гибридный формат: дистанционный подбор, юридическую проверку и бронирование лота они доверяют специалистам сервиса, а финальный осмотр проводят уже непосредственно перед сделкой. В масштабах всей России этот тренд привел к двукратному росту числа закрытых сделок через платформу за год. Доля контактов продавцов в объявлениях из Селекта при этом увеличилась на треть.

«Профессиональная консультация и прозрачные условия важны не только при покупке авто с пробегом, но и при выборе новых машин. Рынок стремительно расширяется: появляются новые марки, модели и комплектации, в которых сложно разобраться самостоятельно», — рассказал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.

В Пермском крае лидером интереса жителей стала Toyota (12,4%), следом расположились Kia (10,6%) и Hyundai (9,9%). Замыкают пятерку Volkswagen (7,2%) и отечественная LADA (6,8%). Самым желанным автомобилем в регионе предсказуемо оказался седан Kia Rio, компанию которому в топ-5 составили Toyota RAV4, Toyota Camry, LADA Vesta и Renault Duster. Также в десятку предпочтений вошли Volkswagen Tiguan, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Nissan X-Trail и Kia Sportage.

Средний чек на машину с пробегом в Селекте Пермского края зафиксирован на отметке 1,64 млн руб. Однако для ряда моделей наступил период высокой доступности. Значительнее всего просели цены на Renault Duster (-12,5%, до 1,14 млн руб.), Suzuki Grand Vitara (-11,2%, до 1,06 млн руб.) и Toyota Land Cruiser (-9,4%, до 3,77 млн руб.). В список подешевевших также вошли Skoda Rapid (-7,2%, до 1,19 млн руб.) и Skoda Octavia (-6,2%, до 1,28 млн руб.).

На фоне этого парадоксальным образом растет и первичный рынок. По данным экспертов, спрос на новые автомобили в первом полугодии 2026 года прибавил почти 47%. География импорта интересов распределяется следующим образом: наибольший прирост показывают американские (+43%) и европейские бренды (+41%), практически наравне с ними идут японские марки (+41%). Далее следуют корейские (+37%), китайские (+29%) и российские производители (+17%).

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