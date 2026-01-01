В Перми 82% компаний принимают в штат родственников сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подавляющее большинство работодателей лояльны к кандидатам, которых рекомендуют их же работники. По данным опроса SuperJob, 82% местных компаний готовы принять в штат родственников своих сотрудников. При этом лишь 8% организаций полностью исключают такую возможность, а общий показатель «родственного» найма уверенно фиксируется на отметке 82%.

Исследование выявило четкую отраслевую специфику: охотнее всего «своих» берут в промышленности, финансах и логистике. Абсолютными лидерами стали производственные предприятия, где трудоустроить близких сотрудника готовы в 91% компаний. На втором месте расположился финансовый сектор: 87% банков лояльны к подобным кандидатам. Замыкают тройку лидеров логистические компании с показателем 84%.

В других сферах пермского бизнеса практика найма родственников также широко распространена. В строительной отрасли ее применяют 80% работодателей, в сфере продаж и IT — по 76%, а в сфере услуг — 75%.

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