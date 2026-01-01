В окрестностях Перми расширено покрытие технологии VoLTE
В зонах загородной застройки и садоводческих товариществ вблизи краевой столицы проведена модернизация сетевого оборудования для обеспечения пользователей стабильным цифровым сигналом.
Перенастройка оборудования затронула ключевые точки дачной застройки: в микрорайонах Голованово, Камская Долина, Оборино и Новые Ляды, а также в СНТ №40 (Нижнемостовая), в товариществах «Нива» на Восточном Обходе, «Ласьва-2» и «Вишенка» в Кукуштане. Модернизация также коснулась жителей сел Ляды, Култаево, Гамово и Сылвы, поселка Шабуничи Краснокамского района, а также деревень Гамы, Кичаново, Кондратово, Демино, Алешино, Дворцовая Слудка и квартала Западный.
В компании МТС пояснили, что проведённые работы были необходимы для повышения качества голосовой связи и мобильного интернета LTE. Также было расширено покрытие технологии VoLTE.
По словам директора МТС в Пермском крае Оксаны Кайгородовой, помимо «летних» точек модернизация затронула также транзитные зоны вдоль выездных магистралей, чтобы связь была стабильной по пути на участок и обратно.
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