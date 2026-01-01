Жительницу Куеды Прикамья подозревают в дропперстве Она продала свою банковскую карту неизвестному человеку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Куеде полиция расследует дело против 42-летней женщины, которая подозревается в незаконном обороте средств платежей.

В пресс-службе полиции Прикамья сообщили, что в январе этого года женщина 1985 г.р. передала свою банковскую карту другому человеку за 2100 руб. В феврале на её счёт поступило 1,4 млн руб., но сама женщина не знала, кто использует её карту и не участвовала в этих транзакциях.

Сейчас полиция продолжает расследование и выясняет все детали дела. Они предупреждают, что передача банковских карт посторонним может привести к незаконным финансовым операциям. Если деньги были украдены, их нужно будет вернуть владельцу карты. Если карта принадлежит несовершеннолетнему, за ущерб отвечают его родители или законные представители.

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