В Прикамье 22 июля потушили семь пожаров Пострадавших и погибших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки 22 июля в Пермском крае произошло семь пожаров, из которых пять в Перми, по одному — в Краснокамском и Лысьвинском округах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, никто не пострадал и не погиб.

Чтобы стабилизировать пожарную обстановку, 22 июля в регионе работали 183 профилактические группы с 425 сотрудниками. Они провели 1640 обходов жилых районов, проинструктировали 2619 человек о мерах пожарной безопасности и раздали 2170 памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при обнаружении признаков пожара необходимо звонить по номерам «01», «101» или «112».

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