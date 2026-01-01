Цены на топливо в Прикамье за неделю выросли в среднем на 2,5 рубля В Росстате рассказали, как изменилась стоимость горючего в регионе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя стоимость автомобильного топлива в Пермском крае за неделю с 14 по 20 июля 2026 года увеличилась на 2,44 руб. и достигла 82,04 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.

Согласно официальной статистике ведомства, бензин марки АИ-92 подорожал на 1,78 руб., до 77,74 руб. за литр. Марка АИ-95 прибавила 3,18 руб., достигнув отметки в 85,17 руб. за литр. Дизельное топливо выросло в цене меньше остальных — на 81 коп., до 90,25 руб. за литр.

Скачок цен стал продолжением резкого летнего удорожания. Пик роста пришёлся на начало месяца: с 7 по 13 июля средняя цена литра бензина подскочила сразу на 4,56 руб. В июне общий рост цен на моторное топливо составил 9,1%, что значительно превысило инфляцию в других сегментах потребительского рынка региона.

По уровню стоимости горючего Прикамье занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Дешевле бензин обходится жителям только Марий Эл и Чувашской Республики. При этом средняя цена бензина в ПФО составляет 74,27 руб. за литр, что почти на 8 руб. ниже показателя Пермского края.

Снижение стоимости бензина за отчётную неделю было зафиксировано лишь в двух субъектах РФ — Забайкальском крае и Саратовской области.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.