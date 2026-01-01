На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Максим Сединин
Мужчину похоронят 24 июля на малой родине
Во время российской спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Пермского края Максим Сединин. Об этом сообщается на официальной странице администрации Сивинского муниципального округа в соцсетях.
Он родился 22 марта 1993 года, а был убит 4 июля 2026 года. Иных сведений о солдате не сообщается.
Участника СВО похоронят 24 июля. Церемония прощания начнётся в 11:00, а с 11:30 в Екатерининском доме культуры (с. Екатерининское, ул. Советская, 1) состоится траурный митинг.
Местные власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
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