На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Максим Сединин Мужчину похоронят 24 июля на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Пермского края Максим Сединин. Об этом сообщается на официальной странице администрации Сивинского муниципального округа в соцсетях.

Он родился 22 марта 1993 года, а был убит 4 июля 2026 года. Иных сведений о солдате не сообщается.

Участника СВО похоронят 24 июля. Церемония прощания начнётся в 11:00, а с 11:30 в Екатерининском доме культуры (с. Екатерининское, ул. Советская, 1) состоится траурный митинг.

Местные власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

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