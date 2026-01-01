Пермячку осудят за мошенничество при продаже туристических путевок Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве. Согласно материалам следствия, в 2024 году женщина взяла в долг у знакомых более 1,5 млн руб., обещая регулярное погашение, однако изначально не планировала возвращать средства.

В 2025 году обвиняемая продолжила противоправную деятельность, принимая от клиентов предоплату за бронирование туристических путевок под видом оказания услуг. Полученные деньги она присваивала и тратила на личные нужды. В результате ее действий пострадали 16 человек, а общий материальный ущерб превысил 4,5 млн руб.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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