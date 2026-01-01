В Прикамье увеличилось количество точек онлайн-доступа к финансовым и государственным услугам Первые точки доступа в Пермском крае начали свою работу в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сельских территориях Прикамья продолжается расширение сети точек онлайн-доступа к финансовым и государственным услугам. В 2026 году уже открыто пять новых таких точек в селах Кизьва и Шулынды, п. Первомайский Сивинского муниципального округа, а также в деревнях Ломь Уинского округа и Грызаны Ординского округа. До конца года планируется запустить аналогичные сервисы еще в десяти населенных пунктах региона.

Первые точки доступа в Пермском крае начали свою работу в 2025 году. Они появились в деревнях Мостовая и Луговая Осинского и Нытвенского муниципальных округов в рамках проекта Банка России, направленного на повышение финансовой доступности в сельской местности при содействии регионального правительства.

Управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Машковцев отметил, что проект нацелен на обеспечение доступности услуг не только в крупных городах, но и в отдаленных малых населенных пунктах. С помощью этих точек сельчанам открывается широкий спектр возможностей: от направления жалоб в регулятор и обращений в Социальный фонд до оплаты налогов и штрафов, открытия вкладов или подачи заявок на кредит. Также через эти рабочие места можно записаться на прием к врачу или подать заявление на оформление пенсии.

Кроме того, жители сельской местности могут использовать точки онлайн-доступа для повышения своей финансовой грамотности, изучая материалы на портале "Финансовая культура" Банка России, или воспользоваться финансовым маркетплейсом. Такие точки обычно открываются на базе местных библиотек или домов культуры и представляют собой многопользовательское рабочее место, которым может бесплатно воспользоваться любой желающий. Оборудование включает компьютер с выходом в интернет и надежно защищено: доступ открыт только к разрешенным приложениям и сайтам.

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