Началась регистрация на крупнейшую пермскую акцию «Цветы жизни» В прошлом году в ней приняли участие более 28,3 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено фондом "Дедморозим"

В преддверии Дня знаний в Пермском крае дан старт одной из самых масштабных благотворительных инициатив региона. Благотворительный фонд «Дедморозим» объявил о начале регистрации на ежегодную акцию «Цветы жизни», которая пройдёт уже в девятый раз.

Суть инициативы проста: школьным коллективам предлагают отказаться от традиционной индивидуальных букетов 1 сентября в пользу одного общего цветочного подарка для педагога. Разницу в стоимости родители и ученики переводят в общий фонд, чтобы поддержать детей-сирот и ребят с тяжёлыми заболеваниями.

Чтобы стать частью движения, классному руководителю или родителям достаточно заполнить электронную заявку на официальном портале flowers.dedmorozim.ru. Там же можно найти ответы на оргвопросы.

Как отмечают организаторы, за восемь лет существования проект превратился из локальной идеи в федеральный тренд. География участников давно вышла за пределы Прикамья: к пермякам присоединились классы из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Советского (ХМАО-Югра). За это время инициатива принесла более 32,9 млн руб. Прошлый год стал абсолютным рекордсменом: 28 325 человек из 184 учебных заведений собрали 5 337 125 руб.

«Акция переросла формат красивой традиции и стала надежным инструментом системной поддержки. Собранные средства позволяют нам планировать помощь наперед и мгновенно закрывать экстренные нужды, когда нет времени запускать отдельный сбор», — рассказала директор по коммуникациям фонда Кристина Быстрик.

Фото предоставлено фондом "Дедморозим"

Собранные пожертвования напрямую влияют на качество жизни тяжелобольных подростков. Например, Денис Аликин, единственный в регионе подросток с редким синдромом Циммермана-Лабанда, смог набрать вес благодаря специальным питательным смесям. 13-летний Макар Минин, борющийся с раком щитовидной железы, получил аккумулятор для медицинского аспиратора и расходники, что позволило ему безопасно покидать дом. 15-летнему Денису Сергееву с тяжёлым поражением мозга установили новую трахеостому, значительно облегчившую его дыхание.

Однако главная цель акции — предотвратить институционализацию. Благодаря регулярной поддержке фонда дети остаются в родных стенах. В течение 2025 года комплексный патронаж получили 1159 семей со всего края — от Краснокамска до Гайн, от Лысьвы до Кудымкара. Для них организовали работу выездных бригад врачей, медсестёр и игровых терапевтов. Профессиональные няни взяли на себя повседневный уход, а психологи и юристы оказали поддержку родителям.

Присоединиться к инициативе и узнать подробности можно на сайте акции.

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