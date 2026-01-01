В Перми продажи новостроек выросли за месяц почти на 50% В июне было заключено более 850 договоров долевого участия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2026 года пермяки заключили 851 договор долевого участия (ДДУ) на покупку квартир. Как сообщает аналитический центр «Движение.ру» со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства, это на 49,8% превышает показатели мая текущего года, когда было зарегистрировано всего 568 сделок.

Стремительная динамика позволила столице Прикамья войти в пятерку городов-миллионников России с самыми высокими темпами роста продаж первичного жилья. Более существенный прирост рынка аналитики зафиксировали только в четырех городах: Москва — плюс 79,4%; Омск — плюс 75,2%; Краснодар — плюс 59,5%; Казань — плюс 55,2%.

Сразу за Пермью в рейтинге расположились Уфа (+42,7%), Новосибирск (+41,3%), Челябинск (+40,3%) и Тюмень (+37,4%).

Эксперты отмечают, что всплеск покупательской активности в Перми оказался выше общероссийского тренда. В целом по стране в июне было зарегистрировано 44,9 тыс. договоров долевого участия против 32,2 тыс. месяцем ранее.

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