В Перми стали чаще воровать книги с полок буккроссинга После этого издания продают или относят в макулатуру Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми полки для буккроссинга, установленные во многих общественных пространствах города, стремительно пустеют, однако до новых читателей литература так и не доходит. По данным организаторов независимой библиотеки Дон Кихота, в этом году было зафиксировала четыре полных опустошения пунктов обмена книг.

«С полок буккроссинга, за которыми нет постоянного надзора, регулярно выносится всё подчистую. Потом это отправляется на продажу в букинисты и/или сдаётся в макулатуру», — сообщили представители библиотеки в соцсетях.

По их словам, именно этот факт «убивает идею свободного книгообмена». Чтобы решить проблему, предлагается организовывать полки в тех местах, где за ними возможен постоянный присмотр.

Буккроссинг (от англ. book crossing — «путешествие книг») — это международная акция превращения всего мира в единую библиотеку. Суть движения заключается в оставлении прочитанных изданий в людных местах для случайного следующего читателя. В основе концепции лежит принцип абсолютно бесплатного обмена по правилу «прочитал сам — передай другому».

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