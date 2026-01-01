В ДТП на севере Прикамья погибла руководитель центра «Меркурий» Инна Луговкина Авария случилась на трассе Кудымкар — Гайны Поделиться Твитнуть

Фотоколлаж - газета "Наше время" / vk.ru/ourtime_gainy

На автодороге Кудымкар — Гайны произошла авария с летальным исходом. По данным местной газеты «Наше время», 20 июля, около 17:15, на 154-м км трассы погибла женщина 1973 г.р.

По предварительным данным правоохранительных органов, обстоятельства трагедии развивались следующим образом: житель Гайнского округа, управлявший автомобилем Opel Astra выехал на полосу встречного движения. В этот момент по ней следовала иномарка Hyundai Creta под управлением уроженки Перми 1973 г. р.

После лобового столкновения участников аварии экстренно доставили в ГБУЗ ПК «Северная больница КПО». Однако состояние здоровья женщины стремительно ухудшилось уже во время медицинской эвакуации. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пассажирки врачам не удалось — она скончалась в карете скорой помощи по пути в окружную больницу Кудымкара.

Как уточняет издание perm.aif.ru, погибшей оказалась руководитель пермского центра «Меркурий» Инна Луговкина. Информацию о гибели коллеги подтвердила её подруга и коллега Светлана Алексеева.

Сейчас сотрудники Гайнского отдела МВД проводят доследственную проверку, устанавливая полный комплекс причин и обстоятельств дорожной катастрофы.

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