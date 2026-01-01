Глава Прикамья проинспектировал итоги масштабного обновления Соликамска В городе благоустроены Сквер победителей и территория у «Звездного» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 22 июля совершил рабочий визит в Соликамск, где лично оценил результаты комплексной модернизации городской среды. В центре внимания оказались знаковые локации: набережная реки Боровой, Сквер победителей и прилегающая к детскому центру «Звёздный» территория.

Ключевым объектом визита стала обновленная набережная «Слобода солеваров». Этот проект выиграл всероссийский конкурс создания комфортной городской среды еще в 2024 году. Пространство развернулось на историческом месте — у стен музея-заповедника «Сользавод», веками служившего центром солеварения.

Архитектурная концепция зоны отдыха напрямую отсылает к промыслу предков. Для жителей и гостей города созданы современная парковочная инфраструктура, смотровые площадки с учётом потребностей маломобильных граждан, многофункциональная сцена на пирсе, сеть велодорожек, интегрированных в прогулочную зону, а также детский игровой комплекс и спортивные тренажеры. Там же работает пункт проката инвентаря.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Масштабные работы стали возможны благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящему в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Параллельно по региональной программе «Верхнекамье» была преображена центральная часть города. Так, Сквер победителей превратился в современную пешеходную зону. Он органично вписался в исторический ансамбль, образовав единое транзитное пространство с усадьбой Турчаниновых (памятником федерального значения).

Обновленный сквер получил комплексное освещение, систему видеонаблюдения и навигационные стелы. Дорожно-тропиночная сеть выложена плиткой, а флористическое оформление полностью изменило облик территории.

Не осталась без внимания и зона вдоль улицы 20-летия Победы у Центра творчества детей и юношества «Звёздный». Здесь полностью заменили асфальт на современные тротуары. Игровые пространства оборудованы травмобезопасным покрытием из резиновой крошки, смонтированы новые малые архитектурные формы и высажены деревья. Теперь эта площадка служит полноценной точкой притяжения для подростков, позволяя проводить мероприятия на свежем воздухе и заниматься творчеством под открытым небом.

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