В Октябрьском округе в Прикамье продолжают восстанавливать мосты и дороги Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

После стабилизации ситуации, вызванной дождевым паводком в Октябрьском округе, специалисты краевого минтранса и управления автомобильных дорог и транспорта приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры, пострадавшей от стихии.

Со вчерашнего дня идут работы по восстановлению временных переездов через реки Атер и Алмаз — их возвели на время капитального ремонта мостов. На объектах уже работает техника. Более 420 т щебёночных материалов и асфальтогранулята завезено для восстановления моста через Алмаз. Работы ведут экскаваторы, самосвалы, погрузчик и каток.

На переезде через Атер работают экскаватор и пять самосвалов. Материал на объект доставляют с площадки складирования возле моста через Алмаз. По обоим временным переездам уже разрешено движение легкового транспорта, временный мост через Алмаз для грузовиков открыли сегодня, 22 июля.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

В с. Богородск восстановлен откос дороги. Следующим этапом станет восстановление пострадавшего от паводка тротуара. В краевом минтрансе сообщили, что материал уже заказан.

Также восстановительные работы ведутся в районе моста через р. Ирень на дороге Чернушка—Тюш, где стихия размыла часть конуса.

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