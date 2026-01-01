В Прикамье простятся с участником СВО Степаном Домацким Его похоронят на малой родине в Александровске Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб Степан Домацкий. Об этом сообщается на официальной странице администрации Александровского округа в соцсетях.

Степан Домацкий родился 20 ноября 1982 года. В каком качестве он служил на СВО, не уточняется. Также не говорится и о дате гибели.

Похороны военнослужащего состоятся 23 июля. Церемония прощания пройдёт в городском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище в Александровске.

Администрация муниципалитета выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

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