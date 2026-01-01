Незаконное увольнение в Прикамье обернулось для работодателя судом и штрафом Прокуратура выявила грубые нарушения трудового законодательства в Ильинском округе Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае надзорные органы добились восстановления на рабочем месте сотрудника, чьи права были нарушены при сокращении штата. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, инцидент произошёл на одном из предприятий Ильинского округа.

В надзорном ведомстве уточнили, что конфликт начался с обращения бывшего работника, который не согласился со своим отстранением от должности. По версии руководства, причиной расторжения контракта стал отказ мужчины переводиться для дальнейшей работы в другую местность. Однако проверка, инициированная местной прокуратурой, вскрыла серьёзные процедурные нарушения со стороны администрации предприятия.

Выяснилось, что работодатель проигнорировал базовые нормы трудового законодательства: официальное уведомление о предстоящем расторжении договора было вручено с опозданием, а само увольнение состоялось задолго до истечения обязательного по закону двухмесячного срока ожидания.

Не дожидаясь эскалации конфликта, прокурор Ильинского округа подал в суд иск в интересах гражданина. Судебный орган встал на сторону заявителя: процедура увольнения была признана незаконной. Судебным решением экс-сотрудник полностью восстановлен в прежней должности. Кроме того, предприятие обязано выплатить мужчине денежную компенсацию за причиненный моральный вред.

Помимо гражданского иска, руководство компании понесло административное наказание. По постановлению прокурора виновные должностные лица привлечены к ответственности за допущенные ошибки в кадровом делопроизводстве.

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