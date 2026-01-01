Сельхозпроизводитель из Прикамья нарушил правила применения пестицидов Ему направлено предупреждение Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Березовском муниципальном округе Пермского края сельхозпроизводитель нарушает правила применения пестицидов и агрохимикатов. 10 июля 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора провели проверку и выяснили, что информация о запланированных обработках не была размещена в установленный срок.

Согласно законодательству, фермеры обязаны уведомлять пчеловодов о применении пестицидов не ранее чем за десять календарных дней и не позднее чем за пять календарных дней до обработки. Однако в этом случае информация была опубликована с нарушением сроков, а также не была внесена в Федеральную государственную информационную систему «Сатурн».

«При проведении мероприятия до организации доведена информация о требованиях законодательства о порядке применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции, о предотвращении негативного воздействия на пчёл при использовании пестицидов и агрохимикатов», — добавили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

21 июля 2026 года Россельхознадзор направил предупреждение сельхозпроизводителю, призвав его соблюдать правила обращения с пестицидами и принять меры для предотвращения подобных нарушений.

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