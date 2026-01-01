В Прикамье в 2026 году пытались ввезти 180 кг опасной продукции «Молочку» и мясо из Узбекистана и Азербайджана уничтожили Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В Пермском крае Россельхознадзором с 1 января по 22 июля 2026 года пресечён ввоз 180 кг продукции животного происхождения без документов из Узбекистана и Азербайджана. Контроль осуществлялся сотрудниками Управления в пермском аэропорту Большое Савино.

С начала года было проверено 64 рейса, у 149 пассажиров обнаружили 179,49 кг запрещённых товаров, включая курут, масло, сыр, масло, баранину, говядину, жир бараний, курицу, мёд, яйца. Продукцию изъяли и уничтожили.

В июле 2026 года пассажир, прилетевший из Узбекистана, пытался ввезти в регион 0,228 кг домашнего сыра и 0,302 кг куриных яиц без упаковки и маркировки, что является нарушением законодательства о ветеринарии. Изъятая продукция была уничтожена, а пассажира оштрафовали за нарушение правил ввоза.

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