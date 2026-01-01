В Перми 29 июля на время отключат радио и телевидение Ограничения связаны с профилактическими работами Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Пермский филиал РТРС сообщает, что 29 июля с 09:00 до 18:00 будут проводиться плановые работы на телебашне в Перми. В это время мощность цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 будет снижена, некоторые радиостанции, возможно, прекратят вещание. Это касается таких радиостанций, как "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Радио Альфа", "Наше Радио", "Радио Sputnik + Эхо М", а также многих других.

Кроме того, из-за работ по обновлению лакокрасочного покрытия с 20 июля по 21 августа этого года (без учёта выходных дней) могут быть приостановлены трансляции теле- и радиопрограмм. На следующей неделе с 09:00 до 20:00 вещание цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 будет работать с пониженной мощностью. В это время могут быть короткие перерывы в вещании радиостанций, таких как "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и др.

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