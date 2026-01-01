Энергетики в Прикамье восстанавливают опоры ЛЭП после паводка Было подтоплено 115 опор линий электропередачи и три подстанции Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью ИИ

«Россети Урал» восстанавливает электросети в Прикамье, которые пострадали от паводка. Было подтоплено 115 опор линий электропередачи и три трансформаторные подстанции в п. Октябрьском, селах Алмаз, Петропавловск, Русский Сарс, Большой Сарс, Ишимово, Леун, Снежное, а также деревнях Атнягузи, Бикбай, Верх-Ирень, Енопаево, Колтаево, Мостовая, Сорокино, Сосновка, Тляково, Уразметьево и Усть-Арий.

Специалисты круглосуточно контролируют состояние энергообъектов. Они завершили осмотр оборудования и приступили к восстановлению проводов, изоляции и заземляющих устройств. Также идёт ремонт фундамента и повреждённых элементов опор.

Электроснабжение в населённых пунктах Октябрьского округа работает в обычном режиме. Паводковая ситуация стабилизировалась.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.