В Прикамье на 18% сократилось число жителей, уходивших на больничный Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в первом полугодии 2026 года значительно снизилось количество работников, которые хотя бы раз открывали лист нетрудоспособности. Об этом порталу v-kurse.ru сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по региону.

По данным ведомства, за шесть месяцев больничный в медицинских организациях оформили 213,5 тыс. жителей края. Это почти на 18% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Сократилось и общее число выданных больничных листов: всего в регионе их оформили 421,6 тыс. — на 16% меньше, чем в январе—июне прошлого года. Уменьшился и суммарный объем выплат по нетрудоспособности. За первое полугодие 2026 года он составил 6,055 млрд руб. (в первом полугодии 2025-го — 6,3 млрд руб.).

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.