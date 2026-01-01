В Росреестре Прикамья назвали крупнейшие ЖК с начала года За полгода на кадастровый учёт поставлено 32 новых многоквартирных дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев 2026 года в Пермском крае на кадастровый учет поставлено 32 новых многоквартирных дома общей площадью 337 019,8 кв. м. По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, этот показатель составляет 68,4% от объёмов ввода жилья за аналогичный период прошлого года.

Более 40% всех зарегистрированных объектов приходится на краевую столицу. Лидерами по количеству сданных домов стали Мотовилихинский, Индустриальный и Орджоникидзевский районы Перми.

Среди крупнейших жилых комплексов города отмечены:

— ЖК «Индекс» — 545 квартир (21 372,2 кв. м);

— ЖК «Пушкарский» (2-я очередь) — 424 квартиры (19 247,7 кв. м);

— ЖК «МИР» (3-я очередь) — 372 квартиры (13 174,1 кв. м);

— ЖК «Альфа дом» — 172 квартиры (7054,9 кв. м).

Отдельно отмечены три новостройки, площадь каждой из которых превысила 13 тыс. кв. м: жилые комплексы «Прайм» (ул. Окулова), «Патриот» (ул. Целинная) и «Красное яблоко» (ул. Яблочкова). Активное строительство ведется и за пределами города: в д. Кондратово Пермского муниципального округа введены в эксплуатацию два дома ЖК «Мы. Клубный пригород» (310 квартир) и два дома ЖК «Медовый» (420 квартир).

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на учёт также поставлены две новостройки для переселения граждан из аварийного фонда: дома в Чайковском (ул. Сосновая, 17/1) и Березниках (ул. 30 лет Победы, 1а). В этих зданиях расположено 109 квартир.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Управление Росреестра значительно сократило сроки оформления документов. Если в 2025 году рассмотрение заявления занимало до трех рабочих дней, то в текущем году постановка многоквартирного дома на учет со всеми помещениями осуществляется практически во всех случаях в течение одного рабочего дня.

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