В Пермском крае 22 июля ожидаются грозы и туман Поделиться Твитнуть

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), сегодня в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Днем местами по краю пройдут грозы, а в ночные часы прогнозируется туман. Об этом пишет ВЕТТА.

В региональном МЧС предупреждают, что непогода может привести к авариям на объектах ЖКХ, образованию заторов и росту числа дорожно-транспортных происшествий.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей соблюдать меры предосторожности

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