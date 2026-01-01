Работодатели Прикамья получат до 200 тысяч рублей за трудоустройство людей с инвалидностью Деньги выделяют на создание доступной рабочей среды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Отделение Социального фонда России (СФР) по Пермскому краю анонсировало новую меру поддержки для бизнеса. В рамках нацпроекта «Кадры» организации, принимающие на работу граждан с инвалидностью I и II групп или ветеранов боевых действий, могут получить государственную субсидию до 200 тыс. руб.

Как пояснили в СФР по региону, финансовая помощь направлена на создание доступной рабочей среды. Выделенные средства работодатель может потратить на приобретение основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, специальной мебели; монтаж и установку купленного оснащения; организацию рабочих мест на дому при условии официального оформления надомного труда согласно Трудовому кодексу РФ.

Принять участие в программе могут юрлица, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, а также общероссийские общественные организации инвалидов.

Для оформления субсидии работодателю необходимо выполнить несколько обязательных условий. Во-первых, обеспечить занятость сотрудника на оборудованном месте не менее 9 месяцев. Во-вторых, подать заявление в службу занятости населения в течение трех месяцев после заключения трудового договора. В-третьих, приложить к заявлению документы, подтверждающие фактические расходы на обустройство рабочего места.

После проверки служба занятости согласует заявку и передаст её в Отделение СФР по Пермскому краю. Если у Соцфонда не возникнет замечаний, работодателя внесут в реестр получателей компенсации, а деньги поступят на счёт в срок до 10 рабочих дней.

Получить консультацию специалистов можно по телефону горячей линии для страхователей Отделения СФР по Пермскому краю: 8 (342) 264-33-55.

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