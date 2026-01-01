В июне в Прикамье незначительно выросли темпы автокредитования Жители региона оформили почти 2,6 тысячи займов на покупку машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2026 года российский автомобильный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки выдали россиянам 100,2 тыс. займов на покупку машин. По сравнению с маем показатель просел на 3% (в конце весны было оформлено 103,2 тыс. договоров), однако в годовом выражении зафиксирован уверенный прирост в 12,7% относительно июня 2025 года.

На этом фоне Пермский край продемонстрировал устойчивость и небольшой рост, утверждают эксперты НКБИ. В частности, регион занял 13-е место в федеральном рейтинге по объему выдачи автозаймов. В июне жители Прикамья оформили 2,59 тыс. кредитов, что на 0,8% превышает майские показатели (2,57 тыс.). Пока Москва теряла почти 10% выдач (-9,9%), а Санкт-Петербург — более 7% (-7,1%), спрос в Пермском крае пусть незначительно, но рос.

Рейтинг НКБИ

В других регионах — полярные результаты. Среди регионов-лидеров наиболее серьезный провал отмечен в Ульяновской (-11,9%) и Кемеровской области (-7,6%). В то же время настоящий бум кредитования произошел в Вологодской области (+7%), Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО (+6,8%), Удмуртии (+6,5%) и Кировской области (+5,5%).

При этом общая картина для первой половины 2026 года остается сдержанной. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков констатирует, что текущий уровень выдач находится на многолетнем минимуме: в июне 2026 года россияне взяли в полтора раза меньше автокредитов, чем в докризисном июне 2024-го (100 тыс. против 150 тыс.). Эксперт связывает это не только с заградительными процентными ставками банков, но и с их крайне осторожной политикой отбора заёмщиков.

Высокая стоимость новых автомобилей и дорогие деньги заставляют россиян подходить к покупкам максимально прагматично, отмечают эксперты. Банки, в свою очередь, минимизируют риски просрочек, предъявляя жёсткие требования к качеству кредитных историй. Как подчеркивает Алексей Волков, в текущих реалиях главным капиталом потенциального автовладельца становится его финансовая репутация.

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