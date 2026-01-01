За полгода Пермское УФАС взыскало более 6,3 млн рублей с монополистов Поводом для разбирательств стали многочисленные жалобы жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

За первые шесть месяцев 2026 года Управление ФАС по Пермскому краю наложило на ресурсоснабжающие организации штрафы на общую сумму свыше 6,3 млн руб. Санкции были применены в рамках 25 дел об административных правонарушениях (ст. 9.21 КоАП РФ) за несоблюдение правил технологического присоединения и недискриминационного доступа потребителей к инженерным коммуникациям.

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, поводом для разбирательств стали многочисленные обращения граждан. Всего в Пермское УФАС поступило 83 жалобы на нарушения при подключении домовладений к газовым сетям в рамках программы бесплатной газификации и еще 40 — на проблемы с электросетями. Кроме того, зафиксированы заявления, касающиеся водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также случаев препятствования доступу к ресурсам со стороны владельцев промежуточной инфраструктуры («транзитников»).

В результате работы ведомства было выдано 13 представлений об устранении нарушений прав заявителей, а после вмешательства антимонопольной службы более 30 потребителей были наконец-то подключены к электрическим и газовым сетям, присоединение к которым ранее незаконно затягивалось или блокировалось.

В Пермском УФАС напомнили, что программа социальной газификации предусматривает бесплатную прокладку сетей до границ земельных участков жителей Пермского края. Контроль соблюдения сроков и порядка этих работ остается одним из приоритетов регионального управления антимонопольного ведомства.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.