В Прикамье за полгода более 500 автомобилей изъяли за долги Общая стоимость арестованной техники составла 356 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

С января по июнь 2026 года судебные приставы Пермского края наложили арест на 531 автомобиль общей стоимостью около 356 млн руб. В поле зрения ведомства попали как иномарки, так и отечественный автопром. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве отметили: чтобы избежать принудительного взыскания, неплательщики активно прячут свое имущество. Однако скрыть машины удаётся не всем: в текущем году сотрудники службы разыскали и арестовали 54 скрываемых транспортных средства.

Среди самого дорого имущества оказались AUDI A7 (8,5 млн руб.), LEXUS RX300 (5,8 млн руб.) и Toyota Land Cruiser 200 (5 млн руб.).

На торгах самой ликвидной стала японская техника. Продажа MAZDA CX-5 принесла взыскателю 1,4 млн руб., а Mitsubishi Outlander — 1,1 млн руб.

Всего на реализацию через территориальное управление Росимущества было передано 254 автомобиля на сумму порядка 126 млн руб. Итогом торгов стала продажа 163 машин, что позволило перечислить кредиторам около 163 млн руб. Если покупателей на лот не находится, автомобили предлагают самим взыскателям в счет погашения долга. В первом полугодии этим правом воспользовались 19 кредиторов, забрав нереализованные транспортные средства общей стоимостью около 7,7 млн руб.

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