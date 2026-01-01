В Перми 26% работодателей готовы нанимать уволенных по статье сотрудников При этом категорически отказывают таким соискателям 55% организаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Каждый четвертый работодатель в Перми готов принять в штат кандидата с негативной записью в трудовой книжке (уволенного по инициативе работодателя согласно ст. 81 ТК РФ). Таковы результаты опроса представителей местных компаний, который провели аналитики сервиса по поиску работы и персонала SuperJob с 6 по 17 июля этого года.

Большинство пермских организаций придерживаются строгой кадровой политики: более половины из них (55%) категорически отказывают таким соискателям. Лишь десятая часть готова рассматривать их резюме наравне со всеми остальными кандидатами, а еще 16% делают исключения лишь время от времени.

Решение о найме во многом зависит от конкретной вакансии, говорится в исследовании. Зачастую специалистам с «испорченной» трудовой историей предлагают должности ниже прежнего уровня или с урезанной зоной ответственности.

Наибольшую готовность идти навстречу проявляют транспортно-логистические предприятия, ритейлеры и промышленный сектор — отрасли, испытывающие острый кадровый голод. В то же время государственные учреждения, включая образовательные и медицинские организации, практически всегда отвечают подобным кандидатам отказом.

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