В лесах Перми стартовал второй этап противоклещевой обработки Поделиться Твитнуть

В городских лесах Перми стартовал второй этап акарицической обработки территорий от клещей. Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации города, работы ведутся в шести участковых лесничествах и охватят более 1387 гектаров наиболее посещаемых горожанами зон.

Обработке специальными составами подлежат популярные рекреационные территории и места массового отдыха. В их число входят экологические тропы и прилегающие к ним площадки в радиусе 50 метров, открытые поляны, лесные остановочные комплексы, а также дорожки и тропы, ведущие к садовым товариществам и жилым районам.

До полного завершения работ специалисты настоятельно рекомендуют жителям соблюдать повышенную осторожность при посещении природных территорий. Необходимо использовать защитную одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, а также брюки, заправленные в высокие сапоги или обувь, полностью закрывающую стопы и лодыжки. Одежду следует выбирать светлых тонов, чтобы своевременно заметить паразита, и обязательно носить головной убор или использовать капюшон. Участки кожи и ткань одежды рекомендуется обрабатывать специальными репеллентами.

При этом полагаться исключительно на проведенную химическую обработку не следует, так как переносчиками клещей на очищенные зоны могут выступать птицы и дикие животные. В весенне-летний период важно отдыхать и гулять только в специально организованных местах, не углубляясь в лесные массивы, регулярно проводить самоосмотры после каждой прогулки и использовать проверенные средства защиты.

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