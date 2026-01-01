Трасса Кунгур — Соликамск в Пермском крае готова на 84% Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

Работы по реконструкции трассы Кунгур — Соликамск в Пермском крае, которые идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», выходят на финишную прямую. В краевом Минтрансе сообщили, что готовность объекта составляет 84%.

По четырёхпролётному путепроводу — продолжению пр. Ленина в Березниках — открыто движение транспорта. На 70% участка реконструкции уложен верхний слой асфальта, почти завершено обустройство земполотна вдоль основного хода дороги, уложены новые подопропускные трубы.

На трассе переустроены два газопровода, электросети, два водовода и шламопровод, готовность ещё одной высоковольтной линии составляет 90%, также будут перенесены ещё два газопровода. На объекте установлено новое освещение, комплексы фотовидеофиксации, светофоры и элементы транспортной безопасности. В ближайшее время они будут подключены к электросетям.

Также готова вся транспортная инфраструктура: посадочные площадки в районе будущей остановки, заездные карманы и тротуары на подходах, частично вдоль трассы установлено барьерное ограждение. В настоящее время подрядная организация — ООО «СК «Химспецстрой» — обустраивает и укрепляет водоотводные канавы, планирует откосы и полосы отвода дороги.

Напомним, что после реконструкции трасса Кунгур — Соликамск вблизи Березников расширится с двух полос до четырёх, с разделительными блоками «Нью Джерси».

«Проведённая реконструкция трассы улучшит транспортное сообщение между крупнейшими промышленными центрами Прикамья, а также населёнными пунктами, расположенными по пути следования трассы. Этот этап завершит 14-летнюю реконструкцию автодороги, которая состояла из восьми этапов и стартовала в 2012 году. За это время на трассе построено три двухуровневые развязки, включая текущий этап, две кольцевые развязки и один путепровод над железной дорогой», — рассказали в Минтрансе.

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