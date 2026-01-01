В Перми коммерческая фирма погасила антикоррупционный штраф в 20 млн рублей Компания пыталась незаконно влиять на процедуру закупки сырья Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Дзержинского района Перми добилась от коммерческой фирмы полной выплаты по делу о нарушении законодательства о противодействии коррупции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, юридическое лицо перечислило в бюджет 20 млн руб. за попытку незаконного влияния на процедуру закупки сырья.

Поводом для разбирательства послужила плановая проверка соблюдения антимонопольного и антикоррупционного законодательства. Сотрудники ведомства установили, что руководитель предприятия пытался обеспечить себе монопольное положение при заключении контрактов с крупным заказчиком. Для этого руководитель передал уполномоченному лицу компании-партнера денежное вознаграждение. Платёж должен был гарантировать приоритет данной организации перед другими поставщиками при подписании договоров на отгрузку промышленного сырья.

По факту выявленной схемы прокуратура инициировала административное производство по статье о незаконной передаче вознаграждения от имени юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ ). Суд поддержал позицию надзорного органа, назначив предприятию максимально предусмотренную санкцию в размере 20 млн руб. На данный момент финансовые обязательства исполнены в полном объеме, средства поступили в государственную казну.

В надзорном ведомстве напомнили предпринимателям о недопустимости подобных практик ведения бизнеса и предупредили о проведении внеплановых проверок в секторе промышленных поставок региона.

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